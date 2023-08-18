أرملة منتج لبناني مشهور تستغيث بسبب عمرو دياب

كشفت مايا أرملة المنتج الراحل جان صليبا تفاصيل رفض المطرب عمرو دياب الصلح معهم مقابل 50 ألف دولار فقط، مشيرة إلى أنها كانت تريد فقط حق أبنائها.

إقرأ المزيد

وقالت أرملة جان صليبا: ناس كتير متعرفنيش لأني مش بظهر على السوشيال ميديا ولكني طالعة بقضية إنسانية من شهر يوليو حتى الآن مخلصتش ولأول مرة بقول بصوت عالي للكل أن قضية عمرو دياب مخلصتش بعد مفاوضات كتير.

وأضافت أرملة جان صليبا: كنا وصلنا لتسوية ضئيلة جدا وقبلنا فيها ومع ذلك كان موعدنا النهاردة واتلغى الموعد بدون ما نعرف الأسباب ولذلك أتمنى صوتي يوصل لكل العالم، وبقول لـ عمرو دياب إحنا لم نأخذ حقنا ورضينا بـ جزء بسيط لأن دا حق جون صليبا الله يرحمه وحق أولادي، مشيرةً إلى أنها عندما وافقت على الصُلح مقابل مبلغ بسيط لا يضاهي مقابل كم الخسائر والمبالغ المالية التي خسرها زوجها الراحل جان صليبا، إلا أن الطرف الآخر تراجع عن الصُلح.

واستكملت مايا حديثها، قائلةً: حتى الآن كنا بنتفاوض على الصُلح والمحبة ولكن إدارة عمرو دياب رفضت الصُلح وفيه شيء غريب.

ومن ناحية أخرى، قال أشرف الموسوي محامي ورثة المنتج الراحل جان صليبا في بيان صحفي له إن أسرة الراحل كانت موافقة على الصُلح مع عمرو دياب وإنهاء الجدل القائم بشتى الطرق، حتى توسط رجل الأعمال نجيب أبو حمزة لحل الأزمة وبالفعل عرض على أسرة جان صليبا مبلغ 50 ألف دولار أمريكي من محفظته الخاصة كتعويض عن العطل والضرر الذي لحق بعائلة جان، مقابل التنازل عن الشكوى الجزائية المقامة ضد عمرو دياب ومدير أعماله تامر أحمد بتهمة الاحتيال بالتقاضي وغش بالمهاجرة وبعد اتفاقهما على موعد تفاجئت الأسرة بإلغاء الموعد.

من جهته، وردا على البيان الصادر عن عائلة المرحوم جان صليبا قال ربيع مقبل منظم حفلات عمرو دياب: "نوضح أنه لم يتم إبرام أي اتفاق نهائي بهذا الشأن، وبمطلق الأحوال إن أي اتفاق لن يتم تحت ضغط وتهويل الشكاوى الجزائية الافترائية الفاقدة لأية قانونية سيما في ظل وجود إسقاط نهائي موقع من المرحوم جان أمام كاتب العدل بهذا الشأن".

المصدر: القاهرة 24