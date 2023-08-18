هروب مكلف.. عائلة أمريكية تتعرض لاحتيال فريد من نوعه خلال رحلة "جحيم ماوي" (فيديو)

ادعت عائلة من كاليفورنيا أنها تعرضت للخداع أثناء محاولتها الهروب من جحيم حرائق الغابات في جزيرة ماوي، الأمر الذي كلفها 3400 دولار لتذاكر الطيران.

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وكانت ميغان وكيفن مورغان يحتفلان بعيد زواجهما الخامس في الجزيرة مع طفلهما البالغ من العمر 8 أشهر، عندما قررا إلغاء عشاءهما الاحتفالي والعودة إلى الديار في منطقة سكرامنتو، قبل وقت قصير من تدمير الحريق للمطعم الذي كانا يحجزان طاولة فيه.

وقالت ميغان لشبكة "سي بي إس 13 ساكرامنتو" يوم الأربعاء، إنها اتصلت برقم تابع لشركة "ساوث ويست" وجدته عبر محرك البحث "غوغل"، لتغيير تاريخ رحلتها، فرد عليها موظف وأخبرها أنها ستدفع 200 دولار إضافية إذا أرادت التغيير.

وأضافت: "لا ينبغي أن تكون هناك رسوم تغيير. إنها شكرة ساوث ويست. فرد عليا الرجل على الهاتف: لقد أخبرتك 4 مرات الآن، هذا هو مقدار التكلفة إذا كنت تريد تغيير رحلتك".

وأوضحت ميغان أنها لم تعط رقم بطاقة الائتمان الخاصة بها للرجل، وأنهت المكالمة على الفور، لكن يبدو أنها بالفعل قدمت معلومات كافية لخداعها. حيث تلقت رسالة على حسابها في "ساوث ويست" تفيد بإلغاء حجزها لرحلة العودة إلى الوطن، حينها أدركت أنها اتصلت بمخادع وليس بشركة الطيران.

وتمكن المحتال من إلغاء رحلة العائلة، واستخدام الأرصدة لحجز رحلة طيران لشخص آخر باستخدام أسماء العائلة وأرقام التأكيد فقط.

وقالت ميغان: "لم أسمع بهذا من قبل. إنه احتيال من نوع خاص. أدرك تماما الطرق المختلفة التي يخدع بها الناس الآخرين، لكنني لم أسمع بهذا من قبل ومن الواضح أنه معقد للغاية".

وقال الزوجان إنهما أُجبروا على البقاء في الجزيرة ليومين إضافيين ودفع 3400 دولار مقابل رحلة العودة إلى الوطن على متن شركة "طيران هاواي".

Smart climate change. It stops where the millionaires mansions begins. #MauiFirepic.twitter.com/I0ohxNrVi3 — David Vance (@DVATW) August 17, 2023

ومع ذلك، فإن عائلة مورغان لا تعتبر نفسها ضحية. فعدم الذهاب لتناول العشاء في مطعم "Kimo’s" الواقع في شارع فرونت لاهاينا، حيث أُحرقت السيارات ومات العشرات، أنقذ حياتهم.

وقالت ميغان: "فكر فقط في المشهد المرعب، لا يمكنني تخيل ما سيكون عليه الأمر مثل وجود طفل معك ومحاولة اكتشاف طريقك للهروب".

من جهتها، قالت الشركة إنها "محبطة بسبب معرفتها أنه تم استغلال أحد العملاء من طرف شخص ينتحل شخصية أحد موظفينا"، مضيفة: "فريق مشاركة العملاء لدينا على اتصال مع العميلة ميغان لمعرفة المزيد حول المسألة وتقديم المساعدة، نحن نحقق في الأمر داخليا".

I’m just here wondering how a “wild fire” can jump houses like that. 🤷 #MauiFirepic.twitter.com/7TjrLxFMMo — Florida Grand (@florida_grand) August 14, 2023

وتعرضت ماوي، وهي وجهة سياحية شهيرة، لواحدة من أكثر حرائق الغابات دموية في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن. وأسفر الحريق عن مقتل ما لا يقل عن 106 أشخاص، وتدمير البلدات وتشريد السكان.

المصدر: "نيويورك بوست"