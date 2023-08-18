نجيب ساويرس ينشر مقطع فيديو متداول للشيخ محمد بن زايد ويثير تفاعلا كبيرا (فيديو)

نشر رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس مقطع فيديو لحديث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد عن تكوين الأجيال الناجحة، واصفا إياه بـ"حكيم العرب"، ما أثار تفاعلا كبيرا بمواقع التواصل.

وفي مقطع الفيديو، قال الشيخ محمد بن زايد: "شو الفرق بين الجيل الناجخ والجيل غير الناجح..3 عوامل رئيسية أردي أن أركز عليها..أول عامل..التربية..وأرديد أن أقول مرة ثانية..التربية، وأن أؤكد مرة ثالثة..التربية".

وأضاف بن زايد: "النقطة الثانية..التعليم..فيجب أن يكون ولدنا وبنتنا متعلمين بطريقة صحيحة".

وتابع: "النقطة الثالثة..أوصيكم على العلم بأن تخرجوا قادة..قادة ينفعون.زفإذا أنت لما ترميه في اتجاه معين.. تعلم أنه سينتج..هذه الكوادر هي التي تفلح".

من جهته، أعاد نجيب ساويرس نشر مقطع الفيديو المتداول على حسابه في منصة "إكس" معلقا عليه بالقول: "حكيم العرب"، ما أثار تفاعلا كبيرا، حيث كتب أحدهم معلقا: "كلام من دهب"، فيما أضاف آخر: "ميزته الأساسية كرجل دولة أن كلامه ينطبق تمام الانطباق مع سياساته"، كما علق أحدهم بالقول: "التربية الصالحة والتعليم أهم الركائز للنهوض بالأمم".

في حين انتقد بعض رواد مواقع التواصل تغريدة ساويرس.

ميزته الأساسية كرجل دولة أن كلامه ينطبق تمام الانطباق مع سياساته... — Moataz A. Fattah (Ph.D) (@MoatazAFattah) August 17, 2023

كلام من دهب 🙏 https://t.co/VxglBi49pF — Samy Mahmoud (@SamySamyalbalgh) August 17, 2023

التربيه الصالحة والتعليم اهم الركائز للنهوض بالامم — Hamad (@hamad200) August 17, 2023

المصدر: RT