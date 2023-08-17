الشيخ محمد العيسى يحيي ذكرى النجاشي ويعلن بناء مسجد باسمه في إثيوبيا (فيديو)

أحيا الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الشيخ محمد العيسى، خلال زيارته لإثيوبيا، ذكرى النجاشي، معلنا عن بناء مسجد باسمه.

وعلى حسابها في منصة "إكس"، نشرت رابطة العالم الإسلامي مقطع فيديو يظهر جزءا من كلمة محمد العيسى، حيث أعلن عن هذا المشروع من أديس أبابا.

وعلقت رابطة العالم الإسلامي قائلة: "إحياء لذكرى النجاشي..الشيخ محمد العيسى يعلن من أديس أبابا وباسم رابطة العالم الإسلامي عن إنشاء مسجد النجاشي بإثيوبيا، فيما ثمنت الحكومة الإثيوبية والمجلس الإسلامي هذا المشروع التاريخي".

وفي وقت سابق، وصل ‏وفد رابطة العالم الإسلامي برئاسة الشيخ ⁧‫محمد العيسى‬⁩ إلى أديس أبابا عاصمة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، حيث التقى القيادات السياسية والدينية والدولية، وناقش عددا من القضايا المهمة، معززا الحضور التدريبي لوثيقة مكة المكرمة في دول الاتحاد الإفريقي.

إحياءً لذكرى النجاشي:

الشيخ #محمد_العيسى يعلن من أديس أبابا وباسم #رابطة_العالم_الإسلامي عن إنشاء مسجد النجاشي بأثيوبيا، فيما ثمنت الحكومة الأثيوبية والمجلس الإسلامي هذا المشروع التاريخي: pic.twitter.com/Y2MAhCct5b — رابطة العالم الإسلامي (@MWLOrg) August 16, 2023

المصدر: RT