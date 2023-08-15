"يرقص باستفزاز أمام الأهرامات".. حملة كبيرة ضد البلوغر التركي الراقص بـ"كرشه" ومطالب بتحرك عاجل

شنّ عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حملة كبيرة ضد البلوغر التركي الشهير الراقص بـ"كرشه".

وطالب عدد كبير من المستخدمين في مصر بمقاطعة منتجات محلات بلبن الشهيرة، بعد إحضار بلوغر تركي للترويج له والادعاء بأنه يروج للسياحة المصرية، واعتراض العملاء على رقصه بطريقة مستفزة.

واشتكى عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من سوء تعامل إدارة شركة أفرع محلات بلبن المتخصصة في صناعات الحلويات، مع رد فعلهم، ورفضهم الادعاء بأن البلوغر التركي يروج للسياحة المصرية بجانب الفرع.

وقال مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إنهم كتبوا تعليقات على منشورات شركة بلبن على فيسبوك يعبرون عن استيائهم من تصرف الشركة وإحضار شخص ذي وزن "منفر" يرقص بكرشه للترويج إلى أن المصريين يحبون الوزن الزائد، لكن إدارة صفحة فيسبوك أزالت التعليقات التي اعترضت، مما أثار استياء عملاء محلات بلبن.

ويشتهر البلوغر التركي الذي أحضرته أفرع بلبن في مصر للترويج لها، برقصة ببطنه بسبب كبر حجمه، وله عدد كبير من المعجبين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال مصدر بمكتب محاماة تابع للشركة المالكة لأفرع بلبن إن الشركة لم تتخذ أي إجراءات قانونية ضد حملات المقاطعة التي يتم المطالبة بها ضد أفرع بلبن.

وأشار المصدر إلى أن العمل يتم بشكل طبيعي والإقبال متزايد على محلات بلبن في مصر بعد الحملات التسويقية للشركة.

وأوضح المصدر أن الشركة المالكة لمحلات بلبن لم تتحرك لاتخاذ إجراءات قانونية كما لم تلتفت لدعاوى المقاطعة.

وتسبب البلوغر التركي ياسين جنكيز، في حالة كبيرة من الجدل في مصر بعدما ظهر برقصته الشهيرة أمام الأهرامات والتي اعتبرها البعض مستفزة أمام صرح مصر الشهير.

وعلقت الإعلامية سارة نخلة على هجوم رواد السوشيال ميديا على زيارة البلوغرز العالميين لمصر خاصًة البلوغر التركي ياسين جنكيز.

وقالت سارة نخلة: ياسين جنكيز كل اللي بيعمله في حياته بيهز كرشة ومع ذلك يحترم لأنه عمل فكرة طلع بحاجة رقصة ونزل فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وجالة فيوز كتير هيقول لأكل العيش لأ.

المصدر: القاهرة 24 + RT