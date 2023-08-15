الأردن.. الأمير هاشم يثير تفاعلا عبر مواقع التواصل في أول مهمة سياسية له

أثار أداء الأمير هاشم (18 عاما) اليمين الدستورية نائبا لوالده عبدالله الثاني، للمرة الأولى في حياته، إثر توجه ملك الأردن إلى مصر، تفاعلا عبر مواقع التواصل.

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وتساءل بعض الناشطين عبر موقع "X" عن سبب غياب ولي العهد الأمير الحسين الذي يكلف عادة بهذه المهمة، فيما أشار آخرون إلى أن الأمير هاشم ابن العائلة الهاشمية وهو جدير بالمهمة التي كلف بها، كما تناول آخرون صغر سنه على تحمل مسؤولية هذه المهمة.

أدى سمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني اليمين الدستورية نائبًا لجلالة الملك في حضور هيئة الوزارة هذه المناسبة تعد حدثًا تاريخيًا بالنسبة للأمير هاشم وللمملكة الأردنية الهاشمية بأكملها ويتمتع سموه بالكفاءة والقدرة على تحقيق التغيير الإيجابي وتعزيز التنمية المستدامة بأردننا🇯🇴❤️👏 pic.twitter.com/BNHYG2uQnz — نشامي الأردن (@LitaLebig) August 14, 2023

نسخة جده الملك حسين طيب الله ثراه — Reem (@Reem289849991) August 15, 2023

كيف يعني نائب للملك؟ مش المفروض ولي العهد يكون اله الدور؟ — no one‏‎𓂆 (@_wixl2_) August 14, 2023

الملك عبدالعزيز ارسل الملك فيصل الى فرنسا و بريطانيا و هو عمره 12 سنة الامير هاشم 18 سنه و النائب غير ولي العهد في فرق — محمد اليافعي (@M_Alyafeai) August 15, 2023

يذكر أن هذه المرة الأولى التي يتولى بها الأمير هاشم بن عبدالله الثاني مهمة نيابة الملك في غيابه.

والأمير هاشم مواليد العام 2005، وهو النجل الأصغر للملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبد الله بعد ولي العهد الأمير الحسين والأميرة إيمان والأميرة سلمى.

وتخرج الأمير هاشم في يونيو من هذا العام من مدرسة كينغز أكاديمي في مأدبا بعد إنهائه مرحلة الثانوية العامة.

كما ظهر في حفل زفاف شقيقه ولي العهد وهو يرافق الأميرة رجوة، إلى القصر لعقد القران.

المصدر: RT