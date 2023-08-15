 
مباشر

الأردن.. الأمير هاشم يثير تفاعلا عبر مواقع التواصل في أول مهمة سياسية له

مجتمع

الأردن.. الأمير هاشم يثير تفاعلا عبر مواقع التواصل في أول مهمة سياسية له
twitter
الأمير هاشم لدى تأديته اليمين أمام الحكومة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vv3w

أثار أداء الأمير هاشم (18 عاما) اليمين الدستورية نائبا لوالده عبدالله الثاني، للمرة الأولى في حياته، إثر توجه ملك الأردن إلى مصر، تفاعلا عبر مواقع التواصل.

إقرأ المزيد
السيسي يستقبل ملك الأردن في مطار العلمين
السيسي يستقبل ملك الأردن في مطار العلمين

وتساءل بعض الناشطين عبر موقع "X" عن سبب غياب ولي العهد الأمير الحسين الذي يكلف عادة بهذه المهمة، فيما أشار آخرون إلى أن الأمير هاشم ابن العائلة الهاشمية وهو جدير بالمهمة التي كلف بها، كما تناول آخرون صغر سنه على تحمل مسؤولية هذه المهمة.

يذكر أن هذه المرة الأولى التي يتولى بها الأمير هاشم بن عبدالله الثاني مهمة نيابة الملك في غيابه.
والأمير هاشم مواليد العام 2005، وهو النجل الأصغر للملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبد الله بعد ولي العهد الأمير الحسين والأميرة إيمان والأميرة سلمى.
وتخرج الأمير هاشم في يونيو من هذا العام من مدرسة كينغز أكاديمي في مأدبا بعد إنهائه مرحلة الثانوية العامة. 
كما ظهر في حفل زفاف شقيقه ولي العهد وهو يرافق الأميرة رجوة، إلى القصر لعقد القران.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شويغو: القوات العسكرية الأوكرانية بدأت في الانهيار والتلاشي