ولاية أمريكية تجبر الآباء على دفع أجر للأطفال "المؤثّرين"!

أصبحت إلينوي أول ولاية أمريكية تمرر قانونا يضمن حصول الأطفال المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي على حصة من الأرباح من قبل آبائهم أو أولياء أمورهم.

وقد تم تمرير مشروع القانون يوم الجمعة بعد تقديمه في البداية في الجمعية العامة لإلينوي في فبراير.

وقال السناتور ديفيد كولر، وهو ديمقراطي رعى مشروع القانون في المجلس التشريعي لإلينوي، الأسبوع الماضي: "لقد منح ظهور وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال فرصا جديدة لكسب الربح. انتهز العديد من الآباء هذه الفرصة لجني الأموال، مع جعل الأطفال يواصلون العمل في هذه البيئات الرقمية".

وأضاف كولر أن فكرة مشروع القانون التي ستنطبق على الأطفال دون سن 16 عاما والذين يظهرون في محتوى يتم تحقيق الدخل منه عبر الإنترنت، جاءت من منشئ محتوى يبلغ من العمر 15 عاما في منطقته.

ونجحت مدونات الفيديو، بالإضافة إلى المحتويات الأخرى عبر الإنترنت على منصات مثل "يوتيوب" و"تيك توك"، في جذب جماهير كبيرة في ما يسمى بصناعة "المشاركة" - حيث يقدم الآباء النصائح للغرباء عبر الإنترنت حول الجوانب المختلفة لرعاية الأطفال في مقاطع الفيديو التي يظهر فيها أطفالهم غالبا.

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وقالت شيرا نالاموثو، المراهقة التي اقترحت مشروع القانون لأول مرة على كولر، وفقا لـ ABC News: "أدركت أن هناك الكثير من الاستغلال الذي يمكن أن يحدث في عالم "المشاركة". وأدركت أنه لا يوجد أي تشريع على الإطلاق لحمايتهم".

ويمكن أن تتلقى بعض مقاطع الفيديو "kidfluence" مئات الآلاف من المشاهدات عبر الإنترنت ويمكن أن تحقق عشرات الآلاف من الدولارات من عائدات الإعلانات. ومع ذلك، لم يكن هناك سوى الحد الأدنى من التنظيم للصناعة المنزلية المتطورة على الإنترنت.

وتطلب العديد من الولايات في جميع أنحاء أمريكا بالفعل من الآباء الاحتفاظ بالأرباح التي يولدها أطفالهم في وسائل الإعلام التقليدية مثل السينما والتلفزيون، لكن القانون، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في إلينوي في يوليو المقبل، سيكون أول ما يؤثر بشكل مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي للشباب المبدعين.

وستعني تفاصيل القانون، التي ستنطبق فقط على المحتوى عبر الإنترنت الذي تم إنشاؤه في ولاية إلينوي، أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما سيحق لهم الحصول على حصة من الإيرادات من المحتوى الذي يولد 10 سنتات على الأقل لكل مشاهدة.

المصدر: RT