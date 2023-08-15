وفاة طبيب مصري شهير أثناء الكشف على مريضة (صور)

توفي طبيب الأورام المصري الشهير الدكتور إيهاب الشيخ، أثناء توقيع الكشف الطبي على أحد المرضى داخل إحدى جمعيات علاج الأورام في مدينة طنطا.

وتعرض الشيخ إلى هبوط حاد في الدورة الدموية، بسبب أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى وفاته.

وكشف الدكتور أحمد الصاوي، نائب مدير مركز أورام طنطا، تفاصيل الواقعة، قائلا إن الراحل كان يعمل استشاري جراحة أورام، وبعد أشهر كان سيحال إلى المعاش بعد بلوغه عامه الستين.

وأوضح الصاوي أن الراحل عمل فترة نائبا لمدير مركز أورام طنطا، وكان يشغل منصب مدير عام جمعية مرضى الأورام، وتوفي أثناء عمله بالجمعية خلال توقيع الكشف الطبي على أحد المرضى، مؤكدا أنه لم يعان من أي أمراض مؤخرا.

المصدر: صحيفة الوطن