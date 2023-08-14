قبيلة كويتية تثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي (صور)
أثارت قبيلة مطير في الكويت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد بيان مثير نشرته مؤخرا بخصوص إلغاء الحفلات.
وجاء في بيان القبيلة أنه "تم إلغاء حفلات الملكة والاستقبال، والاكتفاء بإقامة حفل الزواج وعانية المعاريس في يوم الزفاف ففط".
بيان من نساء قبيلة مطير :— تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) August 14, 2023
•إلغاء حفلات الملكة والاستقبال والاكتفاء بيوم الزفاف وعدم التبذير في طريقة تقديم المهر ، ومنع حفلات التخرج من الثانوية العامة . pic.twitter.com/ML14pKbTcR
إضافة إلى "إلغاء حفلات (الملچة) ومنع حفلات التخرج من الثانوية العامة، وكذلك وقف تقديم الورود والكيك في المناسبات كافة لعدم وجود منفعة أو فائدة، ومراعاة الله بطريقة تقديم المهر".
بيان من تجمع نساء قبيلة مطير في الكويت:— الجهراء اليوم 🇰🇼 (@aljjahra_q8) August 13, 2023
الغاء حفلات الملكة والاستقبال
منع حفلات التخرج pic.twitter.com/O9ZDIRlgEb
وقالت القبيلة إن "هذه العادات أصبحت عبئا ثقيلا على كافة العوائل والأسر". ولاقت القرارات استحسانا من رواد مواقع التواصل، الذين "أشادوا بحسن تفكيرهم ومراعاتهم للناس"، داعين الجميع للاقتداء بأهالي قبيلة المطير والسير على خطاهم.
♦️أخوات الرجال♦️— وطني 🇰🇼 (@Q8_WATANY_) August 13, 2023
(نساء قبيلة مطير العريقة)
شكراً لكن على هذا البيان الذي ينهي حالة البذخ والإسراف الغير مبرر والتي نسمع بها في حفلات الإستقبال والزواج والمناسبات الأخرى✅
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كفو عليكن ياأخواتي وأتمنى جميع نساء الكويت يحذون حذوكن في هذه البادرة الرائعة 🇰🇼
•#الكويت
#المتقاعدينpic.twitter.com/eElIEGlma0
بيان لعدد من نساء قبيلة مطير في #الكويت :— أخبار السعودية (@SaudiNewsAI) August 14, 2023
🔹وقف تقديم الورود والكيك في المناسبات كافة لعدم وجود منفعة او فائدة.
🔹الغاء حفلات الدزه والملكه والاستقبال والاكتفاء بيوم الزفاف. 🔹منع حفلات التخرج من الثانوية العامة.
🔹مراعاة الله بطريقة تقديم المهر. pic.twitter.com/pCQOgngzfV
المصدر: RT