قبيلة كويتية تثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي (صور)

أثارت قبيلة مطير في الكويت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد بيان مثير نشرته مؤخرا بخصوص إلغاء الحفلات.

وجاء في بيان القبيلة أنه "تم إلغاء حفلات الملكة والاستقبال، والاكتفاء بإقامة حفل الزواج وعانية المعاريس في يوم الزفاف ففط".

بيان من نساء قبيلة مطير :

•إلغاء حفلات الملكة والاستقبال والاكتفاء بيوم الزفاف وعدم التبذير في طريقة تقديم المهر ، ومنع حفلات التخرج من الثانوية العامة . pic.twitter.com/ML14pKbTcR — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) August 14, 2023

إضافة إلى "إلغاء حفلات (الملچة) ومنع حفلات التخرج من الثانوية العامة، وكذلك وقف تقديم الورود والكيك في المناسبات كافة لعدم وجود منفعة أو فائدة، ومراعاة الله بطريقة تقديم المهر".

بيان من تجمع نساء قبيلة مطير في الكويت:



الغاء حفلات الملكة والاستقبال



منع حفلات التخرج pic.twitter.com/O9ZDIRlgEb — الجهراء اليوم 🇰🇼 (@aljjahra_q8) August 13, 2023

وقالت القبيلة إن "هذه العادات أصبحت عبئا ثقيلا على كافة العوائل والأسر". ولاقت القرارات استحسانا من رواد مواقع التواصل، الذين "أشادوا بحسن تفكيرهم ومراعاتهم للناس"، داعين الجميع للاقتداء بأهالي قبيلة المطير والسير على خطاهم.

♦️أخوات الرجال♦️



(نساء قبيلة مطير العريقة)



شكراً لكن على هذا البيان الذي ينهي حالة البذخ والإسراف الغير مبرر والتي نسمع بها في حفلات الإستقبال والزواج والمناسبات الأخرى✅

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كفو عليكن ياأخواتي وأتمنى جميع نساء الكويت يحذون حذوكن في هذه البادرة الرائعة 🇰🇼

•#الكويت

#المتقاعدينpic.twitter.com/eElIEGlma0 — وطني 🇰🇼 (@Q8_WATANY_) August 13, 2023

بيان لعدد من نساء قبيلة مطير في #الكويت :



🔹وقف تقديم الورود والكيك في المناسبات كافة لعدم وجود منفعة او فائدة.

🔹الغاء حفلات الدزه والملكه والاستقبال والاكتفاء بيوم الزفاف. 🔹منع حفلات التخرج من الثانوية العامة.

🔹مراعاة الله بطريقة تقديم المهر. pic.twitter.com/pCQOgngzfV — أخبار السعودية (@SaudiNewsAI) August 14, 2023

المصدر: RT