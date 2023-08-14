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قبيلة كويتية تثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي (صور)

مجتمع

قبيلة كويتية تثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي (صور)
الكويت
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أثارت قبيلة مطير في الكويت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد بيان مثير نشرته مؤخرا بخصوص إلغاء الحفلات.

وجاء في بيان القبيلة أنه "تم إلغاء حفلات الملكة والاستقبال، والاكتفاء بإقامة حفل الزواج وعانية المعاريس في يوم الزفاف ففط".

إضافة إلى "إلغاء حفلات (الملچة) ومنع حفلات التخرج من الثانوية العامة، وكذلك وقف تقديم الورود والكيك في المناسبات كافة لعدم وجود منفعة أو فائدة، ومراعاة الله بطريقة تقديم المهر".

وقالت القبيلة إن "هذه العادات أصبحت عبئا ثقيلا على كافة العوائل والأسر". ولاقت القرارات استحسانا من رواد مواقع التواصل، الذين "أشادوا بحسن تفكيرهم ومراعاتهم للناس"، داعين الجميع للاقتداء بأهالي قبيلة المطير والسير على خطاهم.

المصدر: RT

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