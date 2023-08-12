الداخلية المصرية تكشف تفاصيل العثور على "مشرد أجنبي" وتسليمه لذويه

كشفت وزارة الداخلية المصرية، تفاصيل عثور عناصرها على رجل مصري يحمل جنسية أجنبية في بور سعيد، وتسليمه لذويه.

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ولفتت الداخلية في بيان السبت بأن تحركها يأتي "في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي بكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة الحالات ذات الطابع الإنساني، وعقب رصد تداول منشور على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن البحث عن أحد الأشخاص، من أصل مصري ويحمل جنسية إحدى الدول مشردا في شوارع مدينة بورسعيد".

وأضافت أنه "بالفحص تبين أن الرجل الذي عثر عليه حضر إلى البلاد منذ فترة لزيارة أهل والده بمدينة بورسعيد ولم يستدل على مكان وجوده، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكانه بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة وتبين أنه يعاني من مرض نفسي يعالج منه منذ عدة سنوات".

ولفتت إلى أنه "تم التنسيق مع الصفحة التي نشرت الخبر، وأهل الرجل المذكور للحضور، وتم تسليمه لذويه وأخذ التعهد اللازم بحسن رعايته، وقد تقدم أهله بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على الإستجابة الفورية وحسن التعامل".

#وزارة_الداخلية عقب رصد تداول منشور على إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن البحث عن أحد الأشخاص "من أصل مصرى ويحمل جنسية إحدى الدول" مشرداً فى شوارع مدينة بورسعيد.

بالفحص تبين أن المتغيب حضر إلى البلاد منذ فترة لزيارة أهل والده بمدينة بورسعيد ولم يستدل على مكان… pic.twitter.com/o7YOeZO28a — وزارة الداخلية (@moiegy) August 11, 2023

المصدر: المصري اليوم