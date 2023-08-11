أول تعليق في مصر على أعمال الشغب خلال حفل ترافيس سكوت في إيطاليا

علق الفنان المصري مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية على أزمة حفل نجم الراب الأمريكي ترافيس سكوت الثلاثاء الماضي 9 أغسطس، في سيرك ماكسيموس في إيطاليا.

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وقال كامل تعليقا على أعمال الشغب والتي نتج عنها عدة إصابات بين جمهور الحفل وصل عددهم لـ60 شخصا: لو الحفل كان حدث في مصر أكيد كان هيحصل نفس الأزمة وده انتصارا للقرار اللي أخدناه، والحمد لله رب العالمين مش هقدر أقول أكتر من كده.

ورصدت وسائل الإعلام المصرية ما حدث في حفل ترافيس سكوت، مشيرة إلى أن ما خشيت منه مصر حدث في إيطاليا، حيث أكدت وسائل الإعلام أن الأمر من الممكن أن يكون أسوأ في مصر.

وجاء حفل ترافيس سكوت في إيطاليا بعد أيام من إلغاء حفله في مصر الذي كان مقررا إقامته يومي 28 يوليو أمام سفح الأهرامات بعد طلب نقابة المهن الموسيقية بالحصول على موافقات أمنية لإقامة الحفل لمخالفته الآداب العامة المصرية.

وكان الإعلان عن إقامة حفل ترافيس سكوت في مصر سبب جدلا واسعًا بين الجمهور، حيث طالب الكثيرون بإلغاء الحفل، لرؤيتهم أنه مخالف للآداب العامة المصرية، وهو الأمر الذي جعل مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية يقرر سحب ترخيص حفل ترافيس سكوت، بعدما لمس ذعر الجمهور من إقامة الحفل في مصر، لحين الحصول على موافقات أمنية تسمح لإقامة حفل آمن.

وبعد حالة الجدل التي حدثت وقرار الموسيقيين بسحب ترخيص الحفل لحين الحصول على موافقات أمنية، أعلنت الشركة المنظمة للحفل عن إلغائه بشكل رسمي، وكتبت على حسابها الرسمي على تويتر: تم إلغاء العرض الذي كان مقررا إقامته في 28 يوليو في أهرامات الجيزة في مصر، لسوء الحظ على الرغم من الجهود الجبارة، أدت إلى مشاكل إنتاجية معقدة إلى عدم إمكانية إقامته، ونتفهم أن هذا الخبر مخيب للآمال وليست النتيجة التي يرغب فيها أي منا، سيتم إصدار المبالغ المستردة لجميع حاملي التذاكر عند نقطة الشراء، نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يكون سببه هذا الإلغاء ونقدر تفهمكم للأمر، لا نزال ملتزمين بتقديم عروض حية استثنائية للجماهير ونأمل أن تتاح لنا الفرصة.

المصدر: الدستور + القاهرة 24