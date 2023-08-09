مصر.. صاحب واقعة "تنقيط قارئ القرآن الكريم" يعلق على تصرفه عقب جدل كبير

علق المواطن عبد الله نصر، صاحب واقعة "تنقيط قارئ القرآن الكريم الشيخ محمود القزاز" في مصر، على حالة الجدل التي أثارها تصرفه.

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وخلال اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة"، قال عبد الله نصر: "أنا بتأسف لربنا على فعلي، وعملت كده من حبي في الشيخ محمود القزاز، وأنا زي والده".

وأضاف نصر: "وأنا لا أقصد الإساءة إلى الشيخ محمود القزاز.. أنا كنت عارف أن الشيخ القزاز جاي السنبلاوين وقررت أعمل كده من حبي له، وبحب أسمع صوته في قراءة القرآن".

وتابع: "أنا متأسف للشيخ محمود القزاز، وندمان إني فعلت كده"، ليرد الشيخ محمود القزاز: "متقولش كده إنت زي والدي".

وانتشر خلال الفترة الأخيرة مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام أحد الأشخاص (مشجع) بإخراج أموال موضوعة في "عقد"، كما لو كان فى فرح ويقوم بإعطائها كـ"نقطة" للقارئ ما أثار جدلا وغضبا كبيرين.

المصدر: "المصري اليوم"