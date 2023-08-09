مصر.. أستاذ فقه بجامعة الأزهر يوضح الحكم الشرعي لرؤية الخاطب شعر خطيبته

أوضح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، الدكتور هاني تمام، الحكم الشرعي لرؤية الخاطب شعر خطيبته.

وخلال حواره ببرنامج "البيت"، أشار هاني تمام إلى أن هناك حدودا للنظر بين الرجل والمرأة، مبينا أن جمهور العلماء قالوا إن القدر المتاح للرجل أن ينظر إليه هو الوجه والكفان.

وأوضح تمام أن جمهور العلماء قالوا إن "الوجه والكفين" قدر مناسب للرجل، ليستطيع تحديد شخصية المرأة.

وأردف: "الوجه بيقدر من خلاله يحدد الملامح الجمالية، والنظر للكفين يقدر يحدد من خلاله موضوع الصحة والمرض"، مشيرا إلى أن "الوجه والكفين" يعطيان للرجل النتيجة المناسبة، التي من خلالها يستطيع أخذ القرار في الزواج.

وذكر أستاذ الفقه بجامعة الأزهر أن كثيرا من العلماء منعوا مسألة النظر للشعر، معتبرا أنه من الممكن أن يترتب عنه فتنة أو مشكلة، فيما قال: "ممكن الجواز ميكملش بعد كده"، لافتا إلى أن الأولى هو الاقتصار على الوجه والكفين.

المصدر: "المصري اليوم"