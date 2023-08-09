ضاحي خلفان يعلق على ظهور الرئيس الإماراتي بين الناس دون حراسة في مصر

علق نائب رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، على ظهور الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمدينة العلمين في مصر بين الناس دون حراسة.

وكتب ضاحي خلفان على حسابه في منصة "إكس": "كثيرون استغربوا من وجود الشيخ محمد بن زايد في العلمين، وهو يخالط الناس دون حراسة، كتفا بكتف، ويلتقط معهم الصور التذكارية".



وأضاف خلفان: "لا تستغربوا، هذا وريث زايد.. إذا لم يكن ابن زايد بهذا التواضع، فمن يكون؟؟؟"

وأكمل نائب رئيس شرطة دبي: "هم هكذا أبناء زايد، أخيار من سلالة أخيار.. أبو خالد رمز للإنسانية والتسامح والوفاء".

كثيرون استغربوا من وجود الشيخ محمد بن زايد في العلمين وهو يخالط الناس دون حراسة كتفا بكتف و يلتقط معهم الصور التذكارية...لا تستغربوا هذا وريث زايد ...اذا لم يكن ابن زايد بهذا التواضع فمن يكن ؟؟؟ هم هكذا ابناء زايد أخيار من سلالة أخيار..

ابا خالد رمز للانسانية والتسامح والوفاء. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 9, 2023

وظهر في وقت سابق رئيس الامارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال زيارته للساحل الشمالي في مصر بين عامة الناس دون حراسة، ما أثار تفاعلا كبيرا، حيث نشر عدد كبير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديو لـ"ابن زايد" وهو يلتقط مجموعة من الصور مع المصريين.

المصدر: RT