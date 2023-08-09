تركوه وسط الطريق دون مبالاة.. غضب على السوشيال ميديا بسبب حادث مرور مروع في بيروت

أثار فيديو لحادث سير مروع في أحد شوارع بيروت غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ترك ملقى وسط الشارع لفترة طويلة دون إسعافه.

ونشرت جمعية "يازا" المتخصصة برفع مستوى الوعي العام من حوادث السير والوقاية من الإصابات في لبنان، الفيديو على صفحتها في منصة "X"، تويتر سابقا، حيث تظهر شاحنة وهي تصدم شابا كان على متن دراجته النارية، لتطرحه أرضا وتلوذ بالفرار، في مفرق بحمدون وسط بيروت.

معقول ولا سيارة وقفت؟ لهالدرجة ما عاد في انسانيه؟يا عيب الشوم شي محزن — dania 🇱🇧🇸🇦 (@dania_dar) August 8, 2023

والغريب أن لا أحد من المرة توقف لإسعافه أو اتصل بالشرطة، ليظل الشاب ملقى وسط الطريق لفترة طويلة ربما كانت كفيلة بإنقاذه، لكنه فارق الحياة متأثرا بجراحه.

وأشار نشطاء إلى أن عدم الاكتراث، أو الخوف من العقوبة، أو العجلة وسط زحمة الحياة، دفعت الناس للتخلي عن إنسانيتهم، والمرور بجانب الشاب المصاب وكأن شيئا لم يحصل.

لا حول ولا قوة الا بالله ، بعيداً عن من المخطئ في مقطع الفيديو :

يجب وضع وقت محدد لسير الشاحنات على جميع الاراضي اللبنانية ، مثلاً : من 11 مساءً الى 6 صباحاً من كل يوم . — Tarek Daher (@TarekDaher9) August 9, 2023

وقالت إحدى الناشطات على "X": "فعلا الإنسانية بلبنان ماتت. لو هون بالبرازيل كان وقف السير كله ونزلت الناس اتوقف السير واتنادي الإسعاف"، وأضاف آخر: "لا حول ولا قوة الا بالله، بعيدا عن من المخطئ في مقطع الفيديو: يجب وضع وقت محدد لسير الشاحنات على جميع الأراضي اللبنانية، مثلا: من 11 مساء الى 6 صباحا من كل يوم".

فعلا الانسانية بلبنان ماتت… لو هون بالبرازيل كان وقف السير كله ونزلت الناس اتوقف السير واتنادي الاسعاف. — رغد... (@hadihgar) August 9, 2023

واعتبرت ناشطة أن: "أقسى شي هو انو ما حدا وقف. كلن زاحوا ما كأن في إنسان بالأرض. بلا إنسانية". وقال آخر: "الله يرحمه و يصبر أهله. يبدو أن الجميع يخشون من الملاحقة القانونيه لذلك تفادوا تقديم المساعده. هذه الثقافه لا يمكن تغييرها مالم تصدر بيانات توعيه رسميه و مستمره و تنشر في الإعلام و المدارس وغيرها، مفادها بأن تقديم العون في الحوادث هو واجب إنساني ولا يترتب عليه أي مسائله قانونيه".

الله يرحمه و يصبر اهله. يبدو ان الجميع يخشون من الملاحقة القانونيه لذلك تفادوا تقديم المساعده. هذه الثقافه لا يمكن تغييرها مالم تصدر بيانات توعيه رسميه و مستمره و تنشر في الاعلام و المدارس و غيرها،مفادها بأن تقديم العون في الحوادث هو واجب انساني و لا يترتب عليه اي مسائله قانونيه. — Rami 🏹 (@Rami46919448) August 9, 2023

المصدر: RT