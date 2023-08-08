العراق.. السجن 15 سنة لبائعة مخدرات جوّالة بين بغداد وأربيل

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة اليوم الثلاثاء حكما بالسجن 15 سنة، على تاجرة مخدرات تنقّلت بين بغداد وأربيل.

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وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان صحفي: "ضبط بحوزة التاجرة (100) غرام من مادة الكريستال في سيطرة الشعب شمالي بغداد بعدما كانت تروم إدخالها إلى محافظة بغداد بقصد الاتجار بها وترويجها بين المتعاطين".

وأضاف أن "التاجرة اعترفت بالتوزيع والترويج للمواد المخدرة داخل شقتها في محافظة اربيل".

وأشار البيان إلى أن "الحكم بحقها يأتي وفقا لأحكام المادة 28/أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".



المصدر: RT