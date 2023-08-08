نهاية مؤلمة لطفلة لطالما حلمت بالزواج من صديقها (صور)

كانت إيما إدواردز البالغة من العمر 10 سنوات، تحلم دائما بالزواج، حتى أنها حاولت إقامة حفل زفاف مع صديقها دانيال مارشال كريستوفر في مدرستهما الابتدائية، لكن المعلمة رفضت.

ومع ذلك، انتصر الحب على كل شيء، وعقدت إيما ودانيال قرانهما في احتفال كبير يوم 29 يونيو الماضي، قبل 12 يوما فقط من وفاة إيما بسرطان الدم "اللوكيميا".

وتم تشخيص إصابة إيما بسرطان الدم الليمفاوي الحاد في أبريل 2022. وكان والداها ألينا وآرون إدواردز، من وولنت كوف بولاية نورث كارولينا، يأملان في أن تتمكن من التغلب على المرض.

وابيضاض الدم اللمفاوي الحاد (ALL) هو نوع من السرطان يؤثر على الدم ونخاع العظام. وهو أكثر أنواع السرطانات شيوعا بين الأطفال، ولكن لحسن الحظ، يمكن للعلاجات أن تمنح جميع المرضى فرصة جيدة للشفاء.

وفي يونيو، تلقى والدا إيما الأخبار التي تفيد بأن مرض السرطان لا يمكن علاجه، وأنه لن يتبقى أمامها سوى أيام قليلة للعيش. وقالت ألينا والدة إيما: "أخبرونا أنه ربما لديها أيام قليلة للعيش. لم نتوقع سماع ذلك على الإطلاق. كنا نحاول علاجها بطريقة أخرى".

في غضون يومين، قررت أمهات إيما ودانيال وضع خطط لـ "حفل زفاف" وهمي في الحديقة حضره حوالي 100 ضيف. وأضافت ألينا: "يرغب معظم الأطفال في الذهاب إلى ديزني لاند، لكن إيما أرادت أن تتزوج وتصبح زوجة وتنجب 3 أطفال. لذلك أردنا تحقيق آخر أمنية لها".

وكانت إيما تبدو طفلة بصحة جيدة حتى العام الماضي، حيث نقلوها إلى المستشفى بعد سقوطها، وهنا اكتشف الأطباء السرطان في عظام ساقها.

وقالت ألينا: "لم تكن مريضة من قبل. فجأة بدأت تتقيأ. وجدناها بالصدفة. لقد سقطت، لذا فحصوا ساقيها، ووجدوا أن السرطان كان يأكل عظامها".

وأظهر أصدقاء إيما وجيرانها دعمهم لها ولعائلة إدواردز بأكملها. وقام سائقو سيارات السباق في استاد بومان جراي بالقرب من وينستون سالم بولاية نورث كارولينا بوضع ملصقات "جيش إيما" على سياراتهم في حدث سباق في يوليو.

وذكرت صحيفة "ونستون سالم جورنال" أن الملصقات كانت معروضة للبيع أيضا في محاولة لجمع التبرعات لمساعدة عائلة إدواردز. وفي يونيو، كان هناك حدث آخر لجمع التبرعات لمساعدة الأسرة على الفواتير الطبية، بحضور العديد من السائقين.

المصدر: "Nypost"