مصر.. اعترافات مثيرة لسيدة زعم زوجها رجولتها "ليلة الدخلة"

ردت سيدة مصرية تدعى هبة شعبان على ادعاء زوجها بتعرضه للخدام من أهلها في محافظة الجيزة، حيث زعم أنه اكتشف أنها تجمع صفتي الذكورة والأنوثة ليلة الدخلة.

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وقالت الزوجة هبة شعبان إن لها حق الرد على ادعاءات وأكاذيب زوجها، التي نالت من شرفها، مؤكدة أنها لم تكن تعلم أن لديها أي مشكلات في جهازها التناسلي، مضيفة أن بداية معرفتها من زوجها، الذي صارحها بذلك فور الدخول بها، مؤكدا بأنها كانت ذكرا وهي طفلة، ثم خضعت لإجراء عملية تحويل، وهو ما تسبب في دخولها في نوبة بكاء شديدة، فطلبت منه أن يعيدها لأسرتها لكنه رفض.

وأضافت هبة شعبان: "لما اتولدت كان عندي عيب خلقي في الأعضاء التناسلية الخارجية بسبب القرابة.. اتعملي عملية إصلاح للأعضاء التناسلية الخارجية وأنا عندي 9 شهور.. وكل حاجة عندي لأنثى.. وما فيش حاجة تثبت إن أنا ذكر.. وبطالب بالعرض على الطب الشرعي.. كلام جوزي ما فيهوش حاجة من الصحة.. واتجوزت زي أي بنت.. وزوجي قالي يوم الدخلة قبل أي حاجة: إنتي كنتي ولد وعملتي عملية تحويل وأنتي صغيرة.. كنت في حالة ذهول.. وصرخت وانهارت وبكيت.. وكلمت أهلي.. وطلبت أرجع لأهلي ورفض".

وأكدت السيدة أنها تعرضت لحملة لتشويه سمعتها من قبل زوجها وأسرته، خاصة والدته بسبب الطمع الذي أصابهم، من أجل الحصول على أموال من والدتها، لافتة إلى أنه لم ينفصل عنها وظلت في منزله طوال 7 أشهر، هي مدة زواجها منه، كما أنها حملت منه وتعرضت للإجهاض بسبب اعتدائه عليها بالضرب المبرح.

وأكملت هبة شعبان: "كذاب ودخل عليا.. وحصلي إجهاض بسببه.. وفضلت متجوزاه 7 شهور.. حملت منه وأجهضني بسبب ضربه ليا.. وشغل البيت بتاع والدته.. أنا ما عملتش حاجة غلط.. ولا عيب ولا حرام.. ودي خلقة ربنا بسبب القرابة.. أهلي فضلوا 7 شهور يصرفوا علينا.. وتكفلوا بمصاريف عملية توسيع للمهبل".

وكشفت قائلة: "والدة جوزي قالت لي: خلي أبوكي يدفع لأبني 70 ألف جنيه تمن العفش وأنا هسيبه يعيشك.. كل هدفهم الفلوس وكانوا داخلين على طمع.. وكان بياخد فلوس كل حاجة من أهلي.. أنا اتبهدلت كتير ودخلت في حالة اكتئاب ونفسيتي تعبت.. واللي حصل معايا مش شوية".

المصدر: كايرو لايف