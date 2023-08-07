مصر.. الهرم تشهد جريمة مروعة تقشعر لها الأبدان

اهتزت منطقة الهرم التابعة لمحافظة الجيزة بمصر على وقع جريمة قتل مروعة، حيث قام أب بذبح زوجته وابنه، فيما أصاب أبناءه الأربعة الآخرين بجروح خطيرة بعدما حاول قتلهم أيضا.

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وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوجود جريمة قتل، حيث ذبح زوج زوجته وابنه، كما حاول قتل أبنائه الأربعة الآخرين، وسط حالة من الهلع، فيما تم العثور على الجثث وسط بركة من الدماء.

وكشفت التحريات الأولية أن سبب الجريمة التي وقعت بكفر غطاطي، يعود إلى خلافات بين المتهم وزوجته، لينهي حياتها بعد ذلك بنحر عنقها، ثم توجه إلى أبنائه الخمسة من أجل الإجهاز عليهم أيضا، ما أدى إلى مقتل أحدهم، فيما أصيب الأربعة الباقون بجروح ذبحية بالرقبة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى في حالة خطيرة.

انتشرت قوات الأمن في مسرح الجريمة، حيث تجري عمليات الفحص والتحري حاليا حول ملابسات الجريمة.

المصدر: صدى البلد