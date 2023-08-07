فنانة سورية شهيرة تثير جدلا لارتدائها نفس فستان الأميرة رجوة الحسين (صور)
أثارت الفنانة السورية الشهيرة، صباح الجزائري، تفاعلا عقب ظهورها في فستان مشابه لما ارتدته الأميرة رجوة الحسين، زوجة ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، مؤخرا.
وظهرت الفنانة صباح الجزائري بفستان ناعم باللون الوردي، وهو نفس الفستان الذي ظهرت فيه الأميرة رجوة، خلال حضورها عقد قران طلال الصالح، نجل شقيقة ملك البلاد، الأميرة عالية الحسين، على الآنسة دانا الشيشان.
وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع صور صباح الجزائري، حيث اعتبر البعض أنها تقلد الأميرة رجوة، فيما رأى آخرون أنها محض مصادفة.
الفنانة السورية #صباح_الجزائري بإطلالة جديدة بفستان من مجموعة "باكو رابان" باللون الزهري، مزين بطبعات أوراق نباتية.— HereandHere (@HereandHere) August 7, 2023
يذكر أن الأميرة "رجوة الحسين" قد سبقت الفنانة "صباح" وظهرت بالفستان ذاته خلال مشاركتها في عقد قران "طلال الصالح" نجل الأميرة عالية بنت الحسين شقيقة ملك الأردن… pic.twitter.com/ydLOb5dz4F
المصدر: RT