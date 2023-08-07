بعد انفصاله عن زوجته.. جاستن ترودو ونجله باللون الزهري (صورة)
AFP
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شارك رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو صورة تجمعه بابنه وهما يرتديان اللون الزهري، لحضور فيلم "باربي".
ونشر ترودو صورة عبر منصات التواصل برفقة ابنه البكر إكزافيير (15 عاما)، وهما يقفان أمام ملصق كبير لفيلم "باربي" الذي نجح بالحصول على إيرادات فاقت المليار دولار.
وظهر الاثنان باللون الوردي تكريما للدمية الأيقونية "باربي"، وذلك بعد 4 أيام من إعلان انفصال ترودو عن زوجته صوفي غريغوار.
وكان لافتا غياب الابنة إيلا غريس (14 عاما) وهادريان (9 أعوام) عن تلك الصور.
المصدر: RT