لبنان.. توقيف رجل مارس الاعتداء الجنسي على الفتيات وابتزازهن (صورة)

أوقفت السلطات الأمنية في لبنان مواطنا مارس اغتصاب الفتيات وتصويرهن وسلبهن أموالهن ومصاغهن تحت تهديد السلاح، والابتزاز.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان إنه توافرت معلومات لدى مفرزة بيروت القضائية عن قيام أحد الأشخاص، بالإشتراك مع آخرين (العمل جار لتوقيفهم)، باستدراج عدد من الفتيات إلى الفنادق، بعد أن يتعرف عليهن إما من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو بطرق أخرى، حيث يقوم باغتصابهن، وتصويرهن وسلبهن أموالهن، ومصاغهن بقوة السلاح، وابتزازهن.

يتعرف على فتيات ويقوم بالاعتداء عليهن جنسيًا وتصويرهنّ وسلبهنّ بقوّة السّلاح وابتزازهنّ، أوقفته مفرزة بيروت القضائيّة، هل وقعتن ضحية أعماله؟#قوى_الأمن#الأمن_أمانة — قوى الامن الداخلي (@LebISF) August 7, 2023

وأفادت بأنه نتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قام بها عناصر المفرزة، تمكنت إحدى الدوريا من توقيف المشتبه به في محلة عين المريسة، وتبين أنه يدعى ي. ع. (مواليد عام 1989، لبناني)، وهو من أصحاب السوابق بالجرم ذاته، وقد تعرفت إليه أربع فتيات وقعن ضحية أعماله، ورغبن بالادعاء ضده.

وعممت المديرية صورته، بناء على إشارة القضاء المختص، وطلبت "من اللواتي وقعن ضحيّة أعماله وتعرّفن إليه، الحضور إلى مركز مفرزة بيروت القضائية.

المصدر: قوى الأمن الداخلي