مصر.. تفاصيل جديدة حول طرد عارضة أزياء إسرائيلية شهيرة من فندق بالقاهرة

كشف موقع "القاهرة 24" تفاصيل جديدة في قضية طرد عارضة أزياء إسرائيلية شهيرة من أحد الفنادق في القاهرة، عقب جدل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن مصدر مسؤول داخل غرفة المنشآت الفندقية أنه تم البدء في البحث عن الفندق لفتح تحقيق عاجل مع إدارته لمعرفة تفاصيل الواقعة.

وأضاف المصدر: "بعد البحث عن الفندق، تم التحقيق مع إدارته، ولاحظنا أن الفندق غير مرخص سياحيا، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لقانون المنشآت الفندقية".

وكان المصدر قد أكد أنه ليس هناك أي قرار من وزارة السياحة بمنع دخول جنسيات محددة للفنادق.

وأردف: "عند إجراء التحقيق، وفي حالة خطأ الفندق، ستتم معاقبته بعقاب يتم تحديده من قبل غرفة المنشآت الفندقية".

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن طاقم أحد الفنادق في العاصمة المصرية القاهرة، طرد عارضة أزياء إسرائيلية شهيرة بعد اكتشاف جنسيتها، مشيرة إلى أن عارضة الأزياء، شاي زانكو، كانت ترافق مغني الراب، ترافيس سكوت، الذي كان من المقرر أن يحيي حفلا موسيقيا في مصر وتم إلغاؤه.

المصدر" "القاهرة 24"