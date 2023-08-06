لحظة مؤثرة لوفاة مؤذن مسجد فلسطين في غزة تثير تفاعلا (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق للحظة مؤثرة لوفاة مؤذن مسجد في قطاع غزة، وهو يقرأ القرآن، ما أثار تفاعلا.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث ظهر مؤذن المسجد وهو يفتح الأبواب ويرفع آذان الفجر أولا، ثم صلى عدة ركعات وجلس يتلو القرآن، ليفارق الحياة أثناء ذلك، وهو جالس على كرسي منتظرا صلاة الفجر.

ونشر المركز الفلسطيني للإعلام مقطع الفيديو، معلقا عليه بالقول: "أذن الآذان الأول، ثم جلس يقرأ القرآن وتوفي.. لحظة وفاة مؤذن مسجد فلسطين في غزة فجرا"، فيما تفاعل مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، حيث علق أحدهم قائلا: "ما أجملها من موتة، الله يرحمه ويرزقنا حسن الخاتمة".

ما اجملها من موتة، الله يرحمه ويرزقنا حسن الخاتمة — yamano (@Yamano94) August 6, 2023

المصدر: RT