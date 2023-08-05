مصر.. الاستعداد لإعدام مواطن ارتكب جريمة مروعة بحق زوجته

قررت محكمة مصرية إحالة المتهم بذبح زوجته بمطواة في منطقة النزهة إلى المفتي، حيث حددت جلسة 4 سبتمبر للنطق بالحكم.

وأقر المتهم "ح.م" (43 عاما) أمام جهات التحقيق بارتكاب الجريمة، بعد أن أخبرته زوجته المجني عليها، المسماة رباب، بتعدد علاقاتها بالرجال وأنها تنوي الطلاق منه وإبلاغ أهلها، ما جعله يقوم بذبحها لينهي حياتها بـ14 طعنة.

وورد بتقرير الطب الشرعي أن المجني عليها مصابة بجرح ذبحي بالرقبة، فضلا عن عدة جروح قطعية في أماكن متفرقة بالجسم.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، حيث أقر بأن دوافع فعلته تعود إلى خلافات بينهما وسابقة انفصالهما وردها إلى عصمته مرة أخرى، مضيفها أنها حال وجودهما بالشقة محل سكنهما، حدثت بينهما مشادة كلامية لذات السبب ثم تطورت إلى مشاجرة، حيث اعتدى عليها بالضرب باستخدام قطعتي سلاح أبيض (سكين - مطواة)، أخذهما من مطبخ الشقة، ما نتج عنه إصاباتها التي أودت بحياتها، في حين حجز عناصر المباحث سلاحي الجريمة بعدما أرشدهم المتهم إليها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية