سلطان عمان يمنح سفير السعودية وسام "النعمان" من الدرجة الأولى

منح سلطان عمان، هيثم بن طارق، السفير السعودي لدى مسقط، عبد الله بن سعود العنزي، وسام "النعمان" من الدرجة الأولى.

وقام نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، شهاب بن طارق آل سعيد، بتسليم الوسام للسفير العنزي، وذلك خلال استقباله وتوديعه بمناسبة انتهاء فترة عمله، سفيرا لخادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان.

من جهته، أعرب شهاب بن طارق عن تحياته للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، ودعواته لهما بتحقيق ما يتطلعان إليه، كما تمنى "للمملكة العربية السعودية ولشعبها كل الخير والأمن والأمان والمزيد من الرفاهية والتقدم". كما عبر عن تحياته للأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع، وشكره للسفير على الجهود التي بذلها لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، متمنيا له دوام التوفيق في مهمته القادمة.

من جانبه، نقل السفير العنزي تحيات العاهل السعودي وولي العهد للسلطان، هيثم بن طارق، وتمنياتهما له ولشعب السلطنة بدوام التقدم والرخاء.

وأكد أن هذا الوسام الرفيع يعد تتويجا لمسيرة مميزة من العمل بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن رعاية قيادتي البلدين تمنح العلاقات الثنائية ميزة استثنائية، لا سيما في ضوء مؤشرات النماء الملموسة للبلدين في ضوء مستهدفات الرؤيتين المستقبليتين لـ"المملكة 2030" و"عمان 2040".

وأشاد السفير العنزي بمتانة العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، ما يعكس العمق التاريخي لها، معربا عن اعتزازه وتقديره للتعاون الذي حظي به خلال فترة عمله في سلطنة عمان.

المصدر: "واس"