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"حبة الغلة" تنهي حياة شاب مصري بطريقة مأساوية

مجتمع

حبوب الغلة
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أقدم شاب مصري في الثلاثين من عمره على الانتحار بطريقة مأساوية، بعد تناوله "حبة الغلة" بمنزله في منطقة الطالبية جنوبي الجيزة.

وادخر الشاب مبلغا ماليا لدى والدته التي رفضت رده له لاحقا، ما أثار غضبه، فتوجه إلى غرفته وتناول الحبة القاتلة، ولدى اكتشاف الأم المصيبة صرخت وتجمع الأهالي لاستطلاع الأمر، ثم حملوا الابن إلى المستشفى حيث فارق الحياة.

وبررت الأم، في محضر الشرطة، رفضها إعطاء الأموال لابنها بقولها: "كنت خايفة يضيع الفلوس".

وصرحت النيابة العامة بدفن جثمان الشاب، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

المصدر: المصري اليوم

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