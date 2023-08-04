السعودية..احتفال خريجين من معهد حرس الحدود يثير تفاعلا (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو يوثق ردة فعل الخريجين وأهاليهم، بعد حفل تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي بمعهد حرس الحدود، ما أثار تفاعلا.

وفي منصة "إكس"، نشر حساب "حرس الحدود" جانبا من مشاعر الخريجين مع أهاليهم بعد انتهاء المراسم الرسمية لحفل التخرج، حيث تباينت ردود الأفعال، إذ قام البعض باحتضان وتقبيل أهاليهم، والبعض الآخر سجد على الأرض شكرا لله، بينما قام آخرون بالتقاط الصور بعضهم مع بعض.

هذا وقام عدد من الخريجين بالوقوف أمام أهاليهم والتقاط الصور التذكارية معهم، فيما وجه بعض الحضور كلمات بمناسبة تخرج أبنائهم من معهد حرس الحدود.

جانب من مشاعر الخريجين وأهاليهم بعد حفل تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي بمعهد #حرس_الحدودpic.twitter.com/s1gu5TffD0 — حرس الحدود السعودي (@BG994) August 3, 2023

وأثار مقطع الفيديو تفاعلا في المنصة، حيث علق أحدهم قائلا: "الله يوفقهم ويحفظهم"، وأضاف آخر: "ونعم الشباب ونعم الأهل الله يحفظهم".

المصدر: RT