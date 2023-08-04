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الولايات المتحدة.. اعتقال راكب اعتدى على مضيفة طيران

مجتمع

الولايات المتحدة.. اعتقال راكب اعتدى على مضيفة طيران
AFP
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أوقفت الشرطة الأمريكية أحد ركاب رحلة تابعة لشركة "دلتا إيرلاينز" بتهمة الاعتداء على مضيفة طيران.

ألقت الشرطة القبض على نيلسون مونتغمري (39 عاما) من نيو أورلينز بعد أن زعم أنه ضرب مضيفة طيران بجسم غير معروف، مما تسبب في تمزقات سطحية.

ووقع الحادث على متن رحلة متجهة من أتلانتا إلى مطار لويس أرمسترونج الدولي في نيو أورلينز، وفقا للشرطة، التي أشارت إلى أن مونتغمري  جح نفسه أيضا، وتم علاجه لاحقا في مستشفى محلي من إصابات لا تهدد حياته قبل أن يتم حجزه في مركز إصلاح جيفرسون باريش بتهمة الضرب المبرح.

وذكرت أن المضيفة عولجت في مكان الحادث، بينما تمكن الركاب الآخرون من احتجاز مونتغمري لحين وصول عناصر الشرطة.

المصدر: nbc news

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