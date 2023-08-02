تفاصيل مؤثرة.. "ريما" السعودية دفعت حياتها ثمنا لإنقاذ أشقائها

نشرت صحيفة "سبق" السعودية قصة مؤثرة لفتاة سعودية تدعى "ريما"، دفعت حياتها ثمنا لإنقاذ أشقائها.

وقالت الصحيفة إن فتاة في "رجال ألمع" الواقعة بمنطقة عسير جنوب غرب السعودية، نجحت في إنقاذ أشقائها لتلقى مصرعها بعد أن هوت بها المركبة التي كانت تقل أفراد أسرتها من أعلى جبال حسوة بـ"رجال ألمع"، لتستقر في منحدر أسفل الجبل.

وأضافت "سبق" أن أسرة عسيرية قدمت من الرياض لتقضي إجازتها في المنطقة الجنوبية، وتحديدا بجبال حسوة بـ"رجال ألمع"، وفور وصولها قمة هذه الجبال الشاهقة، توقف الأب وترجل من السيارة، ومعه أحد أبنائه بعد أن أحكم إيقافها، إلا أن المركبة سرعان ما أخذت في التحرك إلى الخلف والاتجاه نحو المنخفض.

وذكرت الصحيفة أن ريما بنت مناع راشد، التي تبلغ من العمر 21 عاما، قامت بقذف أشقائها الثلاثة الذين كانوا معها داخل المركبة، واحدا تلو الآخر، حيث نجت شقيقتان، وأصيب أخوها الثالث البالغ من العمر 11 عاما، وهو يرقد في العناية المركزة، فيما لقيت هي مصرعها في الحال.

وعلى الرغم من أنها كانت على جهة الباب وبإمكانها الخروج، إلا أنها جعلت كل همها نجاة أشقائها لتسقط السيارة من أعلى الجبل وبداخلها ريما وأخوها الصغير، الذي كانت تصارع لإخراجه، إلا أن القدر كان أسرع بعد أن سقطت المركبة من رأس الجبل لتستقر في هوة عميقة يصعب الوصول إليها.

وكانت ريما المتخرجة هذا العام، تتدرب بمطار الملك خالد بالرياض تمهيدا لمباشرة عملها في المنشأة.

المصدر: صحيفة "سبق" السعودية