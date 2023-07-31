شاهد.. الفنان حسن يوسف يدخل في نوبة بكاء خلال جنازة نجله

شُيعت اليوم الإثنين جنازة عبدالله نجل الفنان حسن يوسف، والفنانة المعتزلة شمس البارودي، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

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وخيّم على الوالدين حالة من الصدمة والحزن على فراق نجلهما الأصغر، وتحدث حسن يوسف عن ابنه أثناء الجنازة وهو في صدمة كبيرة، قائلًا: "إنه كان سباحا ماهرا"، متسائلا: "إزاي يغرق في شبر مية؟!".

وحرص عدد من النجوم على حضور الجنازة لمواساة ومساندة الفنان حسن يوسف وشمس البارودي، وكان أبرز الحاضرين كل من الإعلامية بوسي شلبي، والفنانين ميرفت أمين، ومحمد فؤاد، وصفاء أبوالسعود، وعفاف شعيب، وإلهام شاهين، ونهال عنبر، ومجدي كامل، ولقاء سويدان ولبلبة.

المصدر: القاهرة 24 + مصراوي