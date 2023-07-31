مصر.. ممثل مشهور يشمت في غرق نجل حسن يوسف ويتعرض لهجوم لاذع

أثار الممثل المصري المشهور، وجدي العربي، غضبا واسعا بسبب تعليقه على غرق عبد الله نجل النجم الكبير حسن يوسف والنجمة المعتزلة شمس البارودي.

وجدي نشر منشورا بدأه بجملة "لا أستطيع الشماتة"، وتبعها برسالة للفنان حسن يوسف ملقبا إياه بـ"أبيه حسن"، بطريقة اعتبرها كثيرون "شماتة" بشكل صريح في حدث جلل كالموت، إذ طالبه البعض بحذف المنشور، واتهمه متابع بقسوة القلب وأنه تغير، واعتبر آخر ما كتبه أمرا مشينا ويدخل في نطاق الحرمانية.

ومن بين التعليقات الغاضبة: "امسح البوست دا مش كويس بعد اذنك وفيه شماتة"، "لا حول ولا قوة إلا بالله اومال لو كنت شمتان، كنت قلت ايه؟ اللهم ارحمه واغفر له وعافه واعف عنه، واربط علي قلب محبيه يا رب العالمين"، "يا رب ماحد يشوفها في ولاده أبدا".

وكتب آخرون "ليه الشماتة؟.. بفكرك دى شماتة.. وكلمة مش وقتها، إنما نقول إنه مصاب كمصابنا وأننا نألم كما هو يألم"، "انت اتغيرت وبقي قلبك قاسي يا أستاذ"، "يعني كل ده ومش شماتة! اومال لو شماتة بقى"، "كل ده وحضرتك مش بتشمت"، "شماتة(-مُقنّعة)"، "والله عيب عليك وحرام".

من جانبه قال الإعلامي المصري مصطفى بكري: "‏شماتة الفنان السابق وجدي العربي في وفاة نجل الفنان حسن يوسف هي خسه ووضاعة تكشف عن هوية صاحبها ومخالفته لأحكام ديننا الحنيف".

شماتة الفنان السابق وجدي العربي في وفاة نجل الفنان حسن يوسف هي خسه ووضاعه تكشف عن هوية صاحبها ومخالفته لأحكام ديننا الحنيف ، هو يعبر فعلا عن نهج جماعته الإرهابيه . هؤلاء القتلة الذين لايعرفون دينا ولاقيما ولا أخلاقا . الذين يشمتون في الوطن والشعب مع كل أزمة تواجهها البلاد ليس… — مصطفى بكري (@BakryMP) July 31, 2023

وتابع بكري: "هو يعبر فعلا عن نهج جماعته الإرهابية، هؤلاء القتلة الذين لايعرفون دينا ولا قيما ولا أخلاقا. الذين يشمتون في الوطن والشعب مع كل أزمة تواجهها البلاد ليس غريبا عليهم أن يشمتوا في موت نجل فنان ملتزم بالدين والقيم والأخلاق وكذلك السيدة والدته. رحم الله والدك ياوجدي يبدو أنه لم يحسن تربيتك".

وكان الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، كشف ملابسات وفاة عبدالله نجل الفنان الكبير حسن يوسف، غرقا، وقال في تصريح خاص لـ"مصراوي": "الجثمان ما زال في مستشفى العلمين، وجاري حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع النيابة لكون الوفاة حادث غرق، وكذلك مكتب الصحة في مرسى مطروح".

عبدالله، الذي رحل عن عمر 35 سنة، درس الطيران، قبل أن يتجه إلى دراسة الإعلام في جامعة بيروت، وهو الأصغر، والابن الرابع من بين أبناء الفنان الكبير حسن يوسف، والفنانة المعتزلة شمس البارودي، وهم ناريمان، وعمر، ومحمود.

وتوفي عبدالله، غرقا في إحدى قرية سياحية بالساحل الشمالي وتم نقل الجثمان لمستشفى العلمين بمطروح.

المصدر: RT