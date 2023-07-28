تايلاند: عدد السياح من روسيا ازداد بنسبة 1000٪  

نقلت وكالة بلومبرغ، عن وزارة السياحة التايلاندية، أن 791574 سائحا من روسيا وصلوا إلى هذه الدولة في الأشهر الستة الأولى من عام 2023.

وهذا الرقم يتجاوز الرقم الذي تم تسجيله في نفس الفترة في عام 2022 بنحو 10 مرات.

ووفقا للوزارة، اختار أكثر من نصف المواطنين الروس، جزيرة بوكيت كوجهة لهم.

وتؤكد جمعية السياحة المحلية، أن روسيا أصبحت المصدر الرئيسي للسياح إلى الجزيرة هذا العام.

من جانبها لاحظت شركة العقارات Knight Frank Thailand، نمو الطلب على شراء الدور السكنية والفيلات من جانب الروس في تايلاند.

Sputnik

في عام 2022، ارتفعت مبيعات الفلل بنسبة 82٪ لتصل إلى 338 قطعة. تم شراء ما يقرب من نصفها من قبل مواطنين روس.

وأفادت شركة FazWaz Property Group، بأن الروس يشكلون أكبر مجموعة من الذين يشترون العقارات في بوكيت.

وذكرت الشركة أنهم يقومون بشرائها بهدف عرضها للإيجار. على سبيل المثال، اشترى مستثمر روسي 16 فيلا.

المصدر: MK