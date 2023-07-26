بالفيديو.. شاب يطلق النار على خطيبته السابقة في الأردن

أفادت قناة "رؤيا" الإخبارية بأن شابا أطلق النار على فتاة في أحد المولات التجارية جنوب مدينة إربد في الأردن، ما أدى إلى إصابتها، فيما تمكن الأمن من القبض على الفاعل.

وأوضحت القناة أن إطارات الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادثة ونقلت الفتاة إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، دون شرح لحالتها الصحية، فيما لفتت إلى أن الأجهزة الأمنية تواجدت في المكان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وفي بيان له، أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة إربد، عن قيام شخص بإطلاق النار باتجاه فتاة وإصابتها، إذ أسعفت الضحية وما زالت قيد العلاج بحالة مستقرة ومتوسطة، فيما لاذ مطلق النار بالفرار من المكان.

وأشار إلى أنه جرى على الفور تحديد هوية مطلق النار، الذي تبين أنه خطيب الفتاة السابق، ليكشف الأمن موقعه ويلقي القبض عليه، كما تمكن من ضبط السلاح الناري المستعمل في الجريمة.

المصدر: "رؤيا"