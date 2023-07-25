السعودية.. مواطن يطلق النار من سلاح رشاش في تبوك والأمن يتحرك (فيديو)

أعلن الأمن السعودي القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو متداول، وهو يطلق النار في الهواء في مكان عام.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان: "قبضت شرطة محافظة البدع بمنطقة تبوك على مواطن ظهر في محتوى مرئي يطلق النار في الهواء من سلاح ناري بحوزته في مكان عام، معرضا حياة الآخرين للخطر".

وأشارت إلى أنه "جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة".

🎥 | شرطة محافظة البدع بمنطقة تبوك تقبض على شخص لإطلاقه النار بالهواء pic.twitter.com/3xz7qg3TgG — الأمن العام (@security_gov) July 25, 2023

المصدر: RT