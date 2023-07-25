السعودية.. جولة التجديف لوزير السياحة والأميرة هيفاء بنت محمد بعسير تثير تفاعلا (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، رفقة نائبته الأميرة هيفاء بنت محمد، وهو يقود قارب تجديف في بحيرة سد وادي ترج، ما أثار تفاعلا.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث ظهر الوزير أحمد الخطيب، وهو يقود قارب تجديف في بحيرة سد وادي ترج في تنومة بمنطقة عسير، برفقة نائبته الأميرة هيفاء بنت محمد وأحد الأشخاص.

وأبان الفيديو الوزير وهو يمسك جواله ويوثق بعض الصور لهذه الرحلة البحرية، فيما يسمع عدد من الشباب وهم يرحبون بهم في عسير، ليرد الخطيب عليهم ويسألهم عن حالهم.

الأميرة هيفاء آل سعود برفقة وزير السياحة في تجربة قوارب التجديف في عسير😍🇸🇦. pic.twitter.com/TwuLYcWPRl — Gorgeous (@gorgeous4ew) July 25, 2023

وتفاعل رواد "تويتر" مع مقطع الفيديو، حيث علق أحدعم قائلا: "يا جمال أميرتنا"، وأضاف آخر: "عندما تصنع السياحه وتدعم من قبل الجميع خصوصا الأمراء.. نرفع لكم القبعة حبايبنا أهل السعودية".

المصدر: RT