اليابان.. اعتقال امرأة ووالديها لضلوعهم في جريمة قطع رأس رجل

أعلنت الشرطة اليابانية القبض على امرأة ووالديها، أقدموا على قطع رأس رجل في فندق بمنطقة ترفيه ليلية شهيرة في مدينة سابورو شمال اليابان، قبل ثلاثة أسابيع.

وأفادت الشرطة بأنها اعتقلت رونا تامورا (29 عاما)، ووالدها أوسامو تامورا، وهو طبيب نفسي يبلغ من العمر 59 عاما، للاشتباه في التآمر في قطع رأس الضحية هيتوشي أورا (62 عاما)، في غرفة فندق ونقل رأسه المقطوع في منتصف الليل بين 1 يوليو و 2 يوليو.

وداهمت الشرطة منزل المشتبه بهم وألقت القبض على هيروكو تامورا (60 عاما) والدة المشتبه بها، للاشتباه في تآمرها مع أسرتها في نقل الرأس وإبقائه في المنزل.

ولم تذكر الشرطة بالضبط كيف تعاون الأب والابنة على ارتكاب الجريمة. ولا تزال الشرطة تحقق في الدافع ورفضت الإفصاح عما إذا كانت المرأة والضحية يعرفان بعضهما البعض.

كما أشارت الشرطة إلى أن رونا يمكن أن تكون مريضة نفسية. ونقلت تقارير إعلامية عن الجيران قولهم إنها واجهت صعوبة في الذهاب إلى المدرسة وكانت منعزلة منذ طفولتها.

وأفادت وكالة أنباء كيودو أن الضحية وشخص آخر يعتقد أنه رونا تامورا قد سجلا دخولهما إلى الفندق في منطقة سوسوكينو المعروفة بـ"فنادق الحب" للإقامة القصيرة. بعد حوالي ثلاث ساعات شوهد واحد منهم فقط يغادر حاملا حقيبة كبيرة.

ونقلت الوكالة عن مصادر تحقيق قولها إن الشخص المرافق للضحية كان يرتدي قبعة نسائية فاتحة اللون عند دخوله الفندق، وملابس سوداء عند المغادرة.

هذا وتم اكتشاف جثة أورا في 2 يوليو من قبل عامل فندق ذهب لتفقد الغرفة لأنه لم يسجلها أحد بحلول فترة ما بعد الظهر. وذكرت تقارير إخبارية أن العامل وجد الضحية في حوض الاستحمام. ولم يترك أي من متعلقاته في الغرفة وأن السرير غير مستخدم.

المصدر: AP