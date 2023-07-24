قطر.. متجر ضخم يسحب المنتجات السويدية ردا على تدنيس القرآن الكريم (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مشاركة أحد أكبر المتاجر في قطر بحملة مقاطعة المنتجات السويدية انتصارا للقرآن الكريم، عبر سحبها من جميع فروعه.

وسحبت إدارة السوق البلدي، أحد أكبر المتاجر في قطر، المنتجات السويدية من جميع فروعها حتى إشعار آخر، وذلك تضامنا مع حملة دعت إلى مقاطعة هذه المنتجات بعد سماح السلطات السويدية بالإساءة للقرآن الكريم.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، معربين عن شكرهم وتقديرهم للسوق البلدي، ومثنيين على نصرتهم للقرآن الكريم.

وفي هذا الصدد، علق أحدهم قائلا: "الله يجزاك خير ويبارك فيك ويرزقنا وياك من فضله"، وأضاف آخر: "كفوووووووو عليكم.. والله عشتم وعاشت قطر".

وأحرق اليوم الاثنين، شخصان في الدنمارك نسخة من القرآن أمام السفارة العراقية في كوبنهاغن، ما يهدد بمزيد من التدهور في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأحرقت يوم الجمعة، مجموعة دنماركية يمينية متطرفة ومناهضة للإسلام نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة العراقية بالعاصمة كوبنهاغن.

وقام مجددا المدعو سلوان موميكا، يوم الخميس، بتدنيس نسخة من القرآن والعلم العراقي أمام مقر سفارة بغداد في ستوكهولم، في واقعة هي الثانية للشخص نفسه، بعدما نفذ عملية أولى أواخر يونيو الماضي، عقب سماح السلطات السويدية له باستهداف مقدسات المسلمين.

المصدر: "الشرق" + RT