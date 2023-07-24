بالفيديو..السلطات السعودية ترصد وتضبط عددا من المتسولين في حائل

أعلنت الجهات الأمنية السعودية اليوم الاثنين، عن رصد وضبط عدد من المتسوّلين بشكل مباشر أمام المحال التجارية في منطقة حائل.

وعلى حسابه في "تويتر"، نشر الأمن العام السعودي مقطع فيديو حول رصد وضبط مواطن قام بالتسول بشكل مباشر من قائدي المركبات عند الإشارات المرورية، وضبط مواطنة يرافقها طفل تقوم بالتسول بطريقة مباشرة في الأماكن العامة.

كما رصد وضبط مواطن قام بالتسول بشكل مباشر من قائدي المركبات، بالإضافة إلى رصد وضبط مواطنة تقوم بالتسول بشكل مباشر أمام المحال التجارية.

وتواصل الجهات الأمنية جهودها بمختلف مناطق المملكة لرصد وضبط المتسوّلين حيث أنها شددت على ضرورة الإبلاغ عن المتسولين على الرقم 911 في كل من مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة.

المصدر: RT