السعودية.. تعيين أول امرأة في منصب مدير عام للتعليم بجدة

أصدر وزير التعليم في السعودية، يوسف عبد الله البنيان، قرارا بتكليف منال بنت مبارك اللهيبي، مديرا عاما للتعليم بمحافظة جدة، لتكون أول سيدة تتولى هذا المنصب.

وكشفت إدارة تعليم جدة، على حسابها في "تويتر"، عن السيرة الذاتية لمدير عام التعليم العام بالمحافظة، الأستاذة منال بنت مبارك اللهيبي، حيث حصلت بكالوريوس في العلوم الشرعية من كلية التربية بجدة عام 1412 هجرية، كما تدرجت في عدة وظائف من معلمة علوم شرعية، ثم مشرفة تربوية فرئيسة شعبة العلوم الشرعية، إلى مشرفة مواد نظرية بوحدة تطوير المدارس.

وشغلت اللهيبي أيضا منصب مديرة مكتب التعليم بوسط جدة ومديرة إدارة الإشراف التربوي ومساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بنات ومكلفة داخليا بالبنين.

السيرة الذاتية لـمدير عام #تعليم_جده الأستاذة منال بنت مبارك اللهيبي . pic.twitter.com/jDXYG2n5JP — إدارة تعليم جدة (@MOE_JDH) July 24, 2023

المصدر: "سبق" + RT