مصر.. كومبارس شهيرة تكشف تفاصيل بيعها كليتها لإنقاذ والدتها

كشفت ممثلة الكومبارس المصرية الشهيرة، برنسة عبد الغني، تفاصيل بيعها كليتها لإنقاذ والدتها.

وفي مقابلة مع برنامج "واحد من الناس"، أوضحت الفنانة، برنسة عبد الغني، قائلة: "بعت كليتي بـ10 آلاف جنيه عشان أعمل عملية قلب مفتوح لوالدتي".

وأضافت برنسة عبد الغني: "ولو أمي كانت طلبت عينيا، كنت أعطيتها ليها لأن والدي توفي وأنا عندي سنتين، وهي الل شقيت عليا، ولو طلبت أكتر من كده كنت اديتها".

وتابعت: "أنا أصلا كنت بشتغل شيف مطبخ شرقي وغربي، وسافرت جميع دول العالم"، مردفة: "أنا عايشة بدعاء والدتي".

وأكملت برنسة: "أحيانا لما مش بيكون عندي شغل، بشتغل مساعدة ملابس مع الفنانين، واشتغلت مع أحلام الجريتلي 6 سنوات، ومع ميمي جمال 6 أشهر، وعبير الدميري.. بشتغل أي حاجة طالما الجنيه بيجي من عرقي".

المصدر: "صدى البلد"