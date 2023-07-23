السعودية.. الكشف عن تفاصيل العثور على مفقودي الأفلاج (فيديو)

كشف رئيس جمعية الأفلاج للبحث والإنقاذ في السعودية، سالم العرجاني، عن تفاصيل العثور على مفقودي الأفلاج.

وخلال مداخلة له في "برنامج اليوم"، تطرق سالم العرجاني إلى بداية عملية الإنقاذ التي انطلقت من جهة شرق الحدود على مسافة 150 كيلومترا في منطقة صحراوية خالية، مضيفا: "لقد كان هناك عدة آبار منها بئر الشحاطية وبئر الشيران، فتوجهت سيارة إلى شيران، و7 سيارات إلى بير الشحاطية".

وأوضح العرجاني أن الحملة سارت حوالي 50 كيلومترا بمصاحبة والد المفقود، ثم قطعت أكثر من 7 كيلومترات أخرى شرق شمال الشحاطية، متابعا: "لاحظنا وجود نور عن بعد، لم نكن ندري طبيعته، سواء كان نور سيارة أو نيرانا مشتعلة، وعندما وصلنا وجدنا المفقودين.. وجدنا أحدهم جالسا على الأرض في حالة إعياء، وبالسؤال عن زميله، قال إنه توفي منذ أمس".

واستطرد: "قدمنا له الإسعافات الأولية، وما يحتاج من تدخل سريع لضبط السكر والضغط".

وكانت الجهات الأمنية السعودية قد عثرت في وقت سابق على مفقودي الأفلاج اللذين فُقدا منذ الأحد الماضي، حيث كان أحدهما متوفى، فيما نجا الآخر.

فيديو | "زميلي متوفى من أمس"



رئيس جمعية الأفلاج للبحث والإنقاذ سالم العرجاني يروي قصة العثور على مفقودي الأفلاج#برنامج_اليومpic.twitter.com/PLkd1O6gJD — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) July 23, 2023

المصدر: RT + "سبق"