نواب كويتيون يقترحون حظر عمليات التجميل إلا بشروط محددة وسط جدل كبير بمواقع التواصل

تقدم خمسة نواب في مجلس الأمة الكويتي باقتراح قانون يحظر إجراء عمليات التجميل والوشم بالعيادات والمراكز الصحية، ما أثار حالة من الجدل والسخرية في مواقع التواصل.

وأفادت صحيفة المجلس بأن النواب، محمد هايف ومحمد المطير وفهد المسعود وحمدان العازمي وحمد العبيد، اقترحوا قانونا بحظر إجراء عمليات الوشم والعمليات التجميلية بالعيادات والمراكز الصحية.

ويقضي المقترح بألا يتم إجراء هذه العمليات إلا في مستشفى عام أو خاص، بشرط ضرورة إجراء عمليات التجميل في الوجه أو الأصابع وإخطار وزارة الداخلية قبل العملية وبعدها، مع حبس المخالف مدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ألف دينار.

النواب محمد هايف ومحمد المطير وفهد المسعود وحمدان العازمي وحمد العبيد يقترحون بقانون حظر إجراء عمليات الوشم والعمليات التجميلية بالعيادات والمراكز الصحية.

• إلا في مستشفى عام أو خاص بشرط ضرورة إجراء عمليات التجميل في الوجه أو الأصابع.

• إخطار وزارة الداخلية قبل وبعد العملية… pic.twitter.com/oXcksYJCkl — المجلس (@Almajlliss) July 20, 2023

وأثار هذا الاقتراح جدلا بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم قائلا: "أتوقع سن القوانين الصارمة على الوشم موفق من الناحية الطبية لأن الوشم قاعد يتسوى بمعدات ما تتعقم بطريقة صحيحة في الصالونات و البيوت وتعتبر إبرة الوشم من أحد مصادر نقل داء الكبد الوبائي ومرض نقص المناعة المكتسبة. (Hepatitis and HIV).. تقليل فرص انتقال هذي الأمراض اللي تسبب عواقب وخيمة (أكيد أفضل صحيا) للمجتمع، ويوفر على الدولة ملايين.. من الناحية الشرعية والديمقراطية فيها كلام وايد مراح أتطرق له".

فيما رد آخر عليه بالقول: "كلام سليم دكتور.. لكن لا يتناسب مع المرحله ولا طموح الشعب ولا وظيفتهم الحالية كمشرعين وبصراحة، هالمشكلة منبعها الجهل واستخدام التعليم والتربية بطريقة حل الامتحان، وأخذ نسبة فقط بدون توجه ولا هدف.. غير عدم تقنين الإعلانات "المغرية" لبسيطين العقول والنفوس من هالعيادات".

كلام سليم دكتور لكن لا يتناسب مع المرحله و لا طموح الشعب و لا وظيفتهم الحاليه كمشرعين



و بصراحه، هالمشكله منبعها الجهل و استخدام التعليم و التربيه بطريقة حل الامتحان و اخذ نسبه فقط بدون توجه ولا هدف. غير عدم تقنين الاعلانات "المغريه" لبسيطين العقول و النفوس من هالعيادات. — صيدلي و لكن ... (@PharmaQuil) July 21, 2023

وعلق أحد الحسابات متفاجئا: "احجز غرفة عمليات في مستشفى علشان أسوي بوتوكس وفيلر !!".

احجز غرفة عمليات في مستشفى علشان اسوي بوتوكس وفيلر !! — Esra’a AlYousifi☔️ (@iiesr2) July 20, 2023

المصدر: "المجلس" + RT