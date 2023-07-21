الإفتاء المصرية ترد على التشكيك في توقيت الفجر في مصر

أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عويضة عثمان، أن توقيت أذان الفجر الصادق المعمول به حاليا فى مصر هو التوقيت الصحيح قطعا، محذرا من الانسياق وراء المزاعم المغلوطة.

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وأردف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء الخميس: الفجر عندنا يؤذن في موعده، فيه ناس بتلعب في أدمغة الناس، لدرجة إن البعض بيقولوا لو بعد الفجر كلوا واشربوا براحتكم لسه باقي نصف ساعة على الفجر في رمضان، ده كلام فارغ وكلام غير علمي، لازم نأخذ بالنا من هذا، اللي هيصلي بعد الأذان صلاته صحيحة.

ويذكر أن هناك معلومات خاطئة للتشكيك في توقيت أذان الفجر في القاهرة بزعم أنه يسبق أحيانًا توقيته في مكة المكرمة.

المصدر: القاهرة 24