"أنت متغير بسرعة الضوء".. نجيب ساويرس يستجيب أخيرا لتوسل وائل غنيم

رد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على طلب الناشط وائل غنيم مسامحته، ورفع الحظر عنه في منصة "تويتر".

وقال غنيم في تغريدة: "وائل غنيم عايز ينزل نزلة مع المهندس نجيب ساويرس وناكل فيها مع بعض عيش ورز وسمّان ونتكلم أحلى كلام.. يا رب يشيل البلوك ويسامحني ونبدأ صفحة جديدة في نزلة السمّان.. تحياتي، وائل غنيم من البلكونة".

المسألة مش مسامحة المسألة انك متغير بسرعة الضوء….انا اللي حاربت علشان حريتك … pic.twitter.com/ilkcBXoNat — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) July 20, 2023

فرد ساويرس: "المسألة مش مسامحة المسألة إنك متغير بسرعة الضوء.. أنا اللي حاربت علشان حريتك".

ليجيب غنيم: " اللي أنا اتعرضتله من تجربة مش سهل وحضرتك دقت طعم الغربة وأنا دقتها بطعم الوحدة والاكتئاب والانعزال وخسارة كل حاجة كان ليها معنى في حياتي.. وعد مني التعامل بيننا هيكون بأصول ولاد الأصول السوهاجية اللي بقابل منهم كتير في يومي وأخلاقهم من ذهب. وأنت الحكم.. تحياتي لحضرتك وشكري وامتناني لجهودك تجاهي وسعة صدرك ولطفك.. الحمد لله على نعمة مصر ودواها.. المسامح دايما كريم يا عمنا.. تحياتي من داخل كافيه بالمهندسين والحاج صلاح والحاج ممدوح بيسلموا على حضرتك".

خلاص يا عم سماح .. انا مقدر اللي انت مريت فيه … و الصعايده جدعان برضه … الي ان نلتقي 🙏❤️ https://t.co/cCzoZ4DPoK — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) July 21, 2023

وقال ساويرس: "خلاص يا عم سماح.. أنا مقدر اللي انت مريت فيه.. والصعايده جدعان برضه.. الي ان نلتقي".

وبعد مرور أكثر من 12 عاما على ثورة يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس المصري محمد حسني مبارك، خرج الناشط وائل غنيم الذي قضى أكثر من 9 سنوات خارج مصر ليعلن تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبعد صورة غنيم وهو يرتدي الجلباب ويحمل بطيخة في أحد شوارع القاهرة،

ظهر في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" كاشفا عن كواليس عودته، وكيف تمت معاملته في المطار، معلنا الانضمام لمبادرة تطوعية يرعاها السيسي نفسه.

وسبق لغنيم أن ظهر في فيديوهات أعلن فيها مراجعته لكل أفكاره السابقة، طالبا الحصول على تعهد بالعودة إلى مصر دون أن تعترضه الأجهزة الأمنية.

المصدر: RT