مصر.. تفاصيل الحكم على فنانة مشهورة بالسجن 3 سنوات بسبب مبلغ مالي صغير

حكمت محكمة جنح أكتوبر في مصر غيابيا على الفنانة إيمان سالم بالسجن 3 سنوات بعد إدانتها بتهمة تبديد شيكات بقيمة 12 ألف جنيه.

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واستمعت محكمة مستأنف أكتوبر، لدفاع الفنانة إيمان سالم خلال نظر معارضتها على حكم حبسها 3 سنوات، حيث طلب المحامي الخاص بالفنانة المصرية الاستعلام من الشهر العقاري بالقناطر عن التوكيل المحرر لمقيمة الدعوى.

وأضاف دفاع الفنانة إيمي سالم في حديثه للمحكمة، أن الموضوع ليس قيمة الشيك، وإنما هو عملية ابتزاز واضحة ضد موكلتي.

فيما قالت الفنانة إيمي سالم للقاضي: "والله ما اعرف حاجة عن الشيك أو مقيمة الدعوى".

وحضرت الفنانة في الصباح الباكر داخل قاعة المحكمة، رفقة شقيقتها، لنظر معارضتها على حبسها.

يشار إلى أن الفنانة إيمان سالم بدأت مشوارها الفني كموديل إعلانات، وفي عام 2003 ظهرت بثلاثة مسلسلات، هي: "أمس لا يموت" بطولة الفنانة رغدة، و"حكايات زوج معاصر" بطولة الفنان أشرف عبد الباقي" و"الليل وآخره" بطولة الفنان يحيى الفخراني، وشاركت في عدة أفلام، من بينها "ماتيجي نرقص" و"كامل الأوصاف" و"أحلام عمرنا" وغيره.

المصدر: مصراوي