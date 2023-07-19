المصريون يهربون من حرارة الطقس في نهر النيل بطريقة طريفة (فيديو)

لجأ مجموعة من المصريين إلى نهر النيل للهروب من حرارة الطقس المرتفعة في البلاد، حيث اضطر البعض للنزول على كورنيش النيل مع الأحصنة والحمير للتخفيف عنهم من معاناة الحرارة المرتفعة.

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وكان مستشار وزير الزراعة لشؤون المناخ في مصر محمد علي فهيم، قد أصدر تحذيرا عاجلا للمواطنين، بشأن ارتفاع درجات الحرارة، وتعرض البلاد لامتداد منخفض الهند الموسمي والسودان معا.

وأوضح أن منخفض الهند يتعمق على شمال البلاد ويتعمق منخفض السودان على مناطق جنوب الصعيد، مؤكدا أنه بفعل المنخفضين يشهد البلد ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة، وتصل الحرارة في القاهرة والدلتا إلى 41 درجة، والمنيا وبني سويف والفيوم وأسيوط 42 درجة وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان 44 درجة.

وحذر مستشار وزير الزراعة المواطنين من التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس، مشددا على ضرورة تقليل خروج الأطفال وكبار السن من المنازل إلى الشوارع في ساعات النهار، مع شرب كميات كبيرة من المياه.

ونصح مستشار وزير الزراعة المواطنين، من الإكثار في تناول الخضراوات والفواكه، وضرورة منع الطعام المالح والكافيين أيضا، لافتا إلى ضرورة ارتداء الملابس القطنية، وتغطية اليدين، وارتداء أغطية بيضاء على الرأس، والابتعاد عن أشعة الشمس وعدم التعرض لها، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة ظهرا.

المصدر: RT