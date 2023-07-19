"للتحقق من مس شيطاني".. طلب عاجل من دفاع قاتلة وآكلة لحم طفلها بعرضها على الأزهر (فيديو)

طالب محامي المصرية التي قتلت طفلها وقطعت جثته وأكلت أجزاء منها، بعرضها على شيخ بالأزهر لتبيان ما إذا كانت ممسوسة فضلا عن عرضها على مختصين للتحقق من مدى صحة قواها العقلية.

وقال دفاع الأم المُتهمة: "موكلتي مكنتش في وعيها وكانت ممسوسة وحد عملها سحر عشان تعمل كدا".

هذا وتنظر محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الأربعاء، في محاكمة الأم المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته وطهو أجزاء منها للعرض على لجنة خماسية لفحصها ومدى مسؤوليتها عن الجرم الذي ارتكبته والباعث وراء الجريمة.

ومن المعروف أن أحداث القضية هذه تعود عندما قرّرت النيابة العامة إحالة المتهمة هناء محمد حسن، 37 سنة، ربّة منزل، مقيمة بمركز فاقوس، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامها بأنّها في يوم 26 أبريل الماضي، بدائرة مركز فاقوس، قد قتلت ولدها الطفل المجني عليه سعد م س، عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك.

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وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة قد عقدت العزم وبيتت نيّة قتل طفلها المجني عليه لرغبتها في الاستئثار به مع خوفها من أن يبعده عنها طليقها.

وفي تفاصيل الجريمة، انهالت الأم على رأس طفلها بضربات بالعصا قاصدة قتله، وفي سبيل إخفاء آثار جريمتها قطّعت جثته وانتزعت اللحم عن العظم وقامت بطهي بعض الأشلاء وأكلت منها، حتى اكتشفت أمر جريمتها على النحو المبين بالتحقيقات.

المصدر: مصر تايمز