مصر.. آخر تسجيل للإعلامي وائل الإبراشي قبل وفاته

تداول محبو وأصدقاء الإعلامي الراحل وائل الإبراشي تسجيلا صوتيا له وهو آخر تسجيل قبل وفاته وكان يتدرب فيه على العودة للشاشة مرة أخرى ويوجه رسالة لجمهوره قبل أن يتوفاه الله.

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وجاءت آخر رسالة للإعلامي وائل الإبراشي قبل وفاته: "طالت الغيبة عليكم لكن طول مدة الغياب كنت بتألم جدا وكان الألم الحقيقي هو ابتعادي عن التواصل مع المشاهدين الذى يمنحنى الحياة الحقيقية.. كان فى جسدى الكثير من الآلام لكن ألم الابتعاد عن المشاهد كان بيطغي على أي ألم آخر بيكون قاسي جدا لأنى اتعودت على التواصل مع الناس".

وتابع الراحل وائل الإبراشي فى آخر تسجيل له: "كان قاسيا جدا الابتعاد عن المشاهد وان شاء الله عودة التواصل مع المشاهدين هى اللى هتمنحنى القوة علشان استفيد من التجربة القاسية اللى أنا عشتها علشان نتطور ونستفيد من المحطات فى حياتنا للانتقال لما هو أفضل".

وكانت ابنة الإعلامي وائل الإبراشي، قد قالت في ذكرى ميلاد أبيها، التي تحل اليوم الأربعاء الموافق 26 أكتوبر مشيرة إنها تفتقده بشكل كبير، وأنه في أفضل مكان في الوقت الحالي.

وكتبت جيلان وائل الإبراشي عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام": "أتمنى أن تكون في مكان أفضل، أفتقدك أكثر بكثير مما تتخيل، أنك لم تترك ذهني أبدًا، كنت شخصا جيدا وأبا رائعا، كنت أفضل أب يمكن أن أطلبه، آمل أن تكون سعيدا أنك وجدت السلام، أتمنى أن تكون هنا للاحتفال بعيد ميلادك معي".

وأضافت: "من الصعب حقا عدم وجودك معي، ولكن على الأقل أعلم أنك تستريح الآن في مكان أفضل، أحبك كثيرا عيد ميلاد سعيد يا أبي".

وكتبت أرملة الراحل عبر حسابه الشخصي عبرموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن ذكرى ميلاد زوجها: "دي صورتك لآخر عيد ميلاد ليك قبل رحلة المرض، زي اليوم ده من سنة كنا حواليك في المستشفى، أنا وجيلان وماما والدكاترة وطاقم التمريض، كنت مبسوط بقرب خروجك وبتستعد ترجع لينا، ولحبايبك وأصحابك وشغلك".

وتابعت: "اليوم ده أنت كنت فرحان، وتصورنا كلنا مع بعض، وكل صورك كانت مليانة سعادة، وأمل كبير للرجوع لشغلك، خلصنا الاحتفال بعيد ميلادك، وأول ما وصلنا البيت اتصل بيا طاقم التمريض من المستشفى، وقالوا ياريت كل يوم تيجي تعملي عيد ميلاد، لإن وائل النهاردة كان عنده طاقة كبيرة".

وأضافت أرملة وائل الإبراشي:"عمل جلسة العلاج الطبيعي كلها بدون أوكسجين، وكمان دكتورة وسام زودت طلوع سلالم في الجلسة، شفنا الأمل بيكبر قدام عنينا وصدقنا نجاتك، أنا وجيلان في عيد ميلادك النهاردة، وأنت معانا مامشيتش".

المصدر: مصر تايمز