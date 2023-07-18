الفنان هاني رمزي يرد على أنباء هروبه خارج مصر

كشف الفنان المصري هاني رمزي، حقيقة هروبه إلى كندا بسبب جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما جعله واحدا من أكثر الأسماء بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

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وقال رمزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" إن كل ما أثير حوله عار تماما من الصحة، متابعا "هما نفسهم يدايقوني من زمان، وبيقعدوا يشتموا فيا بعد كل فيلم، هما نفسهم يعملوا مشاكل ليا، ويقولوا أن المصريين بيضربوا في بعض".

وتابع هاني رمزي، أنه فخور بمشاركته هو وأسرته في ثورة 30 يونيو، وفخر لأي مواطن مصري شارك في هذه الثورة المجيدة، مشددا على أنه لن يترك مصر ويهرب منها بسبب أي شخص، معلقا "أنتوا هربانين يا جماعة، انتوا اللي بتهربوا من مصر".

المصدر: صدى البلد